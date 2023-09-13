Солдатенков: «Критику сборной со стороны болельщиков можно понять»

Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков отреагировал на критику в сторону национальной команды.

«Критику сборной со стороны болельщиков можно понять. Сейчас тяжёлая ситуация в стране. Не знаю, что ответить. Если бы кому-то сборная была бы безразлична, то сюда бы не приезжали», - приводит слова Солдатенкова «Чемпионат».

Во вторник, 12 сентября, сборная России провела заключительный товарищеский поединок в рамках тренировочного сбора. Подопечным Валерия Карпина противостояла национальная команда Катара. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.