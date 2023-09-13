Алдонин: «У сборной России не видно мотивации и желания победить»

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал игру национальной команды против Катара. Товарищеский поединок завершился вничью со счетом 1:1.

«Получился обычный товарищеский матч. Особо не впечатлила игра сборной России. Было очень много игры назад, поперек. Не видно какой-то мотивации и желания победить», - передает слова Алдонина «РБ Спорт».

Напомним, что во время тренировочного сборная команда также встречалась с олимпийской сборной Египта. В первом спарринге соперники сыграли вничью со счетом 1:1, а во втором победа была за африканцами – 2:1.