Ловчев: «Не надо так играть за сборную России»

Бывший игрок московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный аналитик Евгений Ловчев поделился впечатлениями от товарищеского поединка между сборными России и Катара. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

«Начало было бодрым, концовка порадовала - и все. Команды как таковой нет. Играли две равные команды. Игра была равна, остальное додумайте сами. Не надо так играть за сборную», - оставил сообщение Ловчев в своем телеграм-канале.

Во время сентябрьского тренировочного сбора национальная команда дважды встречалась с олимпийской сборной Египта. В первом матче соперники расписали ничью со счетом 1:1, а во втором африканцы победили – 2:1.