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Салихова: «У сборной России нет целей и перспектив»

13 Сентября 2023 • 08:36 Комментировать (1)

Сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Катара. Матч завершился вничью со счетом 1:1. Своим мнением об игре команды Валерия Карпина поделилась Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Сборной как футбольного института в классическом понимании нет, потому что нет целей и перспектив. Отсюда такие результаты. Футбол - конкретный вид спорта. А сейчас нет конкретики, это бег с мячом», - передает слова Заремы РИА «Новости».

Напомним, что во время сентябрьского сбора национальная команда провела еще два товарищеских матча против олимпийской сборной Египта. В первом была ничья со счетом 1:1, а во втором выиграли египтяне – 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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sierge
13 Сентября 2023 в 08:48
Слишком много умных слов для содержанки, хотя наверное им много нужно знать, чтобы беседы поддерживать
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