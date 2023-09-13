Салихова: «У сборной России нет целей и перспектив»

Сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Катара. Матч завершился вничью со счетом 1:1. Своим мнением об игре команды Валерия Карпина поделилась Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Сборной как футбольного института в классическом понимании нет, потому что нет целей и перспектив. Отсюда такие результаты. Футбол - конкретный вид спорта. А сейчас нет конкретики, это бег с мячом», - передает слова Заремы РИА «Новости».

Напомним, что во время сентябрьского сбора национальная команда провела еще два товарищеских матча против олимпийской сборной Египта. В первом была ничья со счетом 1:1, а во втором выиграли египтяне – 2:1.