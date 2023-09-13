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Колосков: «Сборная России играла очень посредственно, в ветеранском темпе»

13 Сентября 2023 • 08:28 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о вчерашнем товарищеском поединке между сборными России и Катара. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

«Играли очень посредственно, в ветеранском темпе. Никакой борьбы не было, побегали для здоровья, и всё. Кажется, что ребята вышли играть без особого желания», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Вчерашний поединок стал для подопечных Валерия Карпина последним в рамках сентябрьского тренировочного сбора. До этого Россия провела два товарищеских матча против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Египта
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