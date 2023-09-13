Бразилия победила Перу благодаря голу Маркиньоса

В поединке второго тура отборочного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на выезде встречалась с национальной командой Перу. «Селесао» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник «ПСЖ» Маркиньос.
Благодаря сегодняшнему успеху бразильская сборная имеет в своем активе шесть баллов и занимает первое место. Перуанцы с одним очком располагаются на седьмой позиции.
Протокол игры
|90'Маркиньос Маркос (0:1)
Гальесе Педро•Корсо Альдо•Тапия Ренато 48' •Абрам Луис•Трауко Мигель 90' (Валера Алекс ( 90' ) •Поло Энди 46' (Joao Grimaldo ( 46' ) •Вильдер Картахена 45' 68' (Кастильо Хесус ( 68' ) •Йотун Йошимар•Лопес Маркос 59' •Каррильо Андре 78' (Руидиас Рауль ( 78' ) •Герреро Паоло
Эдерсон Мораес•Данило Луис 85' (Скардовелли Вандерсон ( 85' ) •Маркиньос Маркос•Габриэль дос Сантос•Лоди Ренан•Гимараэс Бруно 61' 85' (Жоэлинтон ( 85' ) •Каземиро Карлос•Рафинья Диас 42' 85' (Мартинелли Габриэл ( 85' ) •Неймар 90' (Вейга Рафаэль ( 90' ) •Родриго•Ришарлисон 64' (Жезус Габриэл ( 64' )
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