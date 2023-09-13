Бразилия победила Перу благодаря голу Маркиньоса

В поединке второго тура отборочного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на выезде встречалась с национальной командой Перу. «Селесао» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник «ПСЖ» Маркиньос.

Благодаря сегодняшнему успеху бразильская сборная имеет в своем активе шесть баллов и занимает первое место. Перуанцы с одним очком располагаются на седьмой позиции.