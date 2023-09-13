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Чемпионат мира 2026

Бразилия победила Перу благодаря голу Маркиньоса

13 Сентября 2023 • 07:23 Комментировать
Перу
0:1
Бразилия
окончен

В поединке второго тура отборочного раунда чемпионата мира – 2026 сборная Бразилии на выезде встречалась с национальной командой Перу. «Селесао» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник «ПСЖ» Маркиньос.

Благодаря сегодняшнему успеху бразильская сборная имеет в своем активе шесть баллов и занимает первое место. Перуанцы с одним очком располагаются на седьмой позиции.

Протокол игры  
Перу0:1Бразилия
  90'Маркиньос Маркос (0:1)
Гальесе ПедроКорсо АльдоТапия Ренато   48' Абрам ЛуисТрауко Мигель   90' (Валера Алекс (   90' ) Поло Энди   46' (Joao Grimaldo (   46' ) Вильдер Картахена   45'   68' (Кастильо Хесус (   68' ) Йотун ЙошимарЛопес Маркос   59' Каррильо Андре   78' (Руидиас Рауль (   78' ) Герреро Паоло
Запасные: Калленс АлександрАскуэс КарлосЛойола НильсонRenato SolisPiero QuispeАраухо МигельПенья СерхиоКаседа Карлос
Эдерсон МораесДанило Луис   85' (Скардовелли Вандерсон (   85' ) Маркиньос МаркосГабриэль дос СантосЛоди РенанГимараэс Бруно   61'   85' (Жоэлинтон (   85' ) Каземиро КарлосРафинья Диас   42'   85' (Мартинелли Габриэл (   85' ) Неймар   90' (Вейга Рафаэль (   90' ) РодригоРишарлисон   64' (Жезус Габриэл (   64' )
Запасные: Кунья МатеусHuan Nino2Ибаньес РожерLucas PerriАлиссон БекерКайо ЭнрикеАндре
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