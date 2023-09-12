Прудников: Сейчас нет проходных матчей для сборной России

Бывший игрок столичного «Спартака» Александр Прудников высказался о ничье российской сборной в матче против Катара.

«Возможно, дело в том, что здесь у нас смотрели в деле много разных футболистов. К тому же все уже везде научились играть, поэтому сейчас нет проходных матчей», — заявил юношеский чемпион Европы в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина не смогли выиграть ни одного матча в рамках сентябрьского сбора. Матч с хозяевами последнего чемпионата мира в Дохе завершился со счётом 1:1, а гол Александра Солдатенкова спас ничью на 89-й минуте.