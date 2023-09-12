Англичане выиграли товарищеский матч у Шотландии, забив три мяча

Сборные Шотландии и Англии провели товарищеский матч. Команды отлично играют в отборе на Евро-2024, а сегодня устроили региональное товарищеское дерби. Счет был открыт на 32-й минуте, когда Фил Фоден подставил ногу под сильный прострел в сторону ворот. Тут же Фоден сам доставил мяч в гущу игроков, рикошет, и Маркус Рэшфорд под давлением защитника с 11 метров пробил в цель. В середине второго тайма вернул интригу Гарри Магуайр своей срезкой в собственные ворота. Но все же Англия сегодня победила, это Гарри Кейн в падении протолкнул мяч в сетку.