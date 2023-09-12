Англичане выиграли товарищеский матч у Шотландии, забив три мяча

Сборные Шотландии и Англии провели товарищеский матч. Команды отлично играют в отборе на Евро-2024, а сегодня устроили региональное товарищеское дерби. Счет был открыт на 32-й минуте, когда Фил Фоден подставил ногу под сильный прострел в сторону ворот. Тут же Фоден сам доставил мяч в гущу игроков, рикошет, и Маркус Рэшфорд под давлением защитника с 11 метров пробил в цель. В середине второго тайма вернул интригу Гарри Магуайр своей срезкой в собственные ворота. Но все же Англия сегодня победила, это Гарри Кейн в падении протолкнул мяч в сетку.
Протокол игры
|32'Фоден Фил (0:1)
|35'Беллингем Джуд (0:2)
|(1:2) Магуайр Гарри67'
|81'Кейн Гарри (1:3)
Ганн Энгус•Портеус Райан•Хендри Джек•Тирни Киран82' (Армстронг Стюарт (82') •Хикки Аарон89' (Джек Райан (89') •Робертсон Эндрю•Гилмор Билли60' (Дайкс Линдон (60') •Макгрегор Каллум89' (Паттерсон Нэйтан (89') •Мактоминай Скотт•Макгинн Джон82' (Фергюсон Льюис (82') •Адамс Че59' (Кристи Райан (59')
Ремсдейл Аарон•Уокер Кайл•Данк Льюис•Гехи Марк46' (Магуайр Гарри (46') •Триппьер Киран•Филлипс Кэлвин•Райс Деклан•Фоден Фил71' (Эзе Эберечи (71') •Беллингем Джуд84' (Галлахер Конор (84') •Рэшфорд Маркус71' (Сака Букайо (71') •Кейн Гарри84' (Уилсон Каллум (84')
12 сентября. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).
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