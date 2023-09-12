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Англичане выиграли товарищеский матч у Шотландии, забив три мяча

12 Сентября 2023 • 23:49 Комментировать
Шотландия
1:3
Англия
окончен

Сборные Шотландии и Англии провели товарищеский матч. Команды отлично играют в отборе на Евро-2024, а сегодня устроили региональное товарищеское дерби. Счет был открыт на 32-й минуте, когда Фил Фоден подставил ногу под сильный прострел в сторону ворот. Тут же Фоден сам доставил мяч в гущу игроков, рикошет, и Маркус Рэшфорд под давлением защитника с 11 метров пробил в цель. В середине второго тайма вернул интригу Гарри Магуайр своей срезкой в собственные ворота. Но все же Англия сегодня победила, это Гарри Кейн в падении протолкнул мяч в сетку.

Протокол игры  
Шотландия1:3Англия
  32'Фоден Фил (0:1)
  35'Беллингем Джуд (0:2)
(1:2) Магуайр Гарри67'  
  81'Кейн Гарри (1:3)
Ганн ЭнгусПортеус РайанХендри ДжекТирни Киран 82' (Армстронг Стюарт ( 82') Хикки Аарон 89' (Джек Райан ( 89') Робертсон ЭндрюГилмор Билли 60' (Дайкс Линдон ( 60') Макгрегор Каллум 89' (Паттерсон Нэйтан ( 89') Мактоминай СкоттМакгинн Джон 82' (Фергюсон Льюис ( 82') Адамс Че 59' (Кристи Райан ( 59')
Запасные: Маккена СкоттШенклэнд ЛоуренсНисбет КевинСауттар ДжонМаккрори РоббиМаклин КенниКларк Зандер
Ремсдейл АаронУокер КайлДанк ЛьюисГехи Марк 46' (Магуайр Гарри ( 46') Триппьер КиранФиллипс КэлвинРайс ДекланФоден Фил 71' (Эзе Эберечи ( 71') Беллингем Джуд 84' (Галлахер Конор ( 84') Рэшфорд Маркус 71' (Сака Букайо ( 71') Кейн Гарри 84' (Уилсон Каллум ( 84')
Запасные: Мэддисон ДжеймсЧилуэлл БенНкетиа ЭддиПикфорд ДжорданХендерсон ДжорданТомори ФикайоДжонстон СэмКолвилл Леви
12 сентября. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).

 

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