Осинькин оценил результат сборной России в матче с Катаром

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результате матча сборных России и Катара.

«Во втором тайме было больше скорости, движения. Он был чуть интереснее. Первый тайм команда провела неровно, соперник выравнивал игру, активно атаковал. Очень много замен, большая ротация», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». По мнению Осинькина, этот матч был важен для национальной команды, и все получили пользу от прошедшей встречи.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина сыграли в Дохе ничейный матч со счётом 1:1.