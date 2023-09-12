Осинькин прокомментировал гол Солдатенкова в ворота сборной Катара

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выступление Александра Солдатенкова в матче сборной России против Катара.

«Тяжело судить о его игре за неполный тайм. Хорошо, что получилось забить. Вышел достаточно эффектный гол. Думаю, что у команды получилось все не совсем так, как хотели», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Осинькин оценил действия своего подопечного в пропущенном голе, отметив неоднозначность момента, поскольку было тяжело накрыть выпрыгивающего соперника.

Напомним, что сборная России сыграла с хозяином прошедшего чемпионата мира со счётом 1:1. Александр Солдатенков смог сравнять счёт на 89-й минуте.