Масалитин: Ничего страшного в результатах сборной России нет

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин оценил результат сборной России в сентябрьских матчах.

«Я скажу так: ничего страшного во всем этом нет. Результат не довлеет, мы все равно никуда не попадаем: ни на Европу, ни на мир. Просто идёт ознакомительный сбор, пригласить побольше молодых ребят, чтобы посмотреть их возможности», — заявил эксперт в интервью «Газете.Ru». Также Масалитин отметил, что целью сбора был смотр возможных кандидатов в национальную команду. По его словам, слабая сыгранность сборной из-за ограниченности по времени сбора.

Напомним, что в трёх поединках подопечные Валерия Карпина не одержали ни одной победы. Игроки до 23 лет провели две встречи против олимпийской сборной Египта, сыграв вничью и потерпев поражение. Основной состав спас ничейный результат в концовке поединка против Катара.