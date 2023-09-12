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Балахнин: «Впечатления от игры России против Катара остались неоднозначные»

12 Сентября 2023 • 22:41 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал результат последнего матча сборной России против Катара.

«Впечатления остались неоднозначные. Были и хорошие моменты, но в целом положительным итог назвать тяжело. И результат, наверное, не удовлетворил ни футболистов, ни руководство, ни зрителей», – заявил специалист в интервью Vprognoze.ru.

По словам эксперта, первые 15 минут в исполнении подопечных Валерия Карпина оставили приятные впечатления, что было вызвано прессингом соперника, движением в атаке и хорошими действиями команды.

Напомним, что сборная России сыграла вничью со счётом 1:1 в Дохе. Ответный мяч Александра Солдатенкова был забит на 89-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин Сборная Катара
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