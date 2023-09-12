Волков похвалил игроков сборной Катара за физическую готовность

Молодой защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков прокомментировал вечерний матч своей национальной команды против сборной Катара, отметив высокую интенсивность встречи. Команды, напомним, сыграли вничью – 1:1. Голом в составе россиян, что спас для нашей команды ничью, отметился защитник Александр Солдатенков.

«Они очень выносливы физически. Может быть, менее техничные или тактически менее обученные, но все бегут, все выносливые. Игра была интенсивнее, нежели в чемпионате России», - цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

О том, что ещё происходило на стадионе катарского города Эль-Вакра, читайте в нашем обзоре.