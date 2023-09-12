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Деменко прокомментировал ничью сборных России и Катара

12 Сентября 2023 • 22:35 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о результате матча сборных России и Катара, прошедшего в Дохе 12 сентября.

«Ожидать яркого футбола было тяжело. Команда только собралась, можно сказать. Всё-таки тренировочный процесс – это одно, другое дело игра. Надо учесть этот момент», – заявил эксперт в интервью «Газете.Ru».

По его мнению, единственным положительным моментом игры стал забитый мяч защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова. Деменко отметил, что вновь результат российской сборной спасают защитники.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина сыграли с хозяевами последнего чемпионата мира со счётом 1:1, забив ответный гол на 89-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Деменко Сборная Катара
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