Масалитин: Этот сбор национальной команды больше ознакомительный

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о целях сентябрьского сбора российской национальной команды.

«Понимаете, этот сбор больше ознакомительный. На кону не стоял какой-то результат, просто нужно было посмотреть побольше ребят, познакомиться с ними поближе, узнать их способности, сильные стороны, слабые стороны», — заявил эксперт в интервью «Газете.Ru». По его мнению, сборная не была сыграна, поскольку футболисты выходили на футбольное поле, не имея необходимого времени для освоения тактики и формирования связей.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина провели три матча в рамках сентябрьского сбора, не одержав ни одной победы. Основной состав сегодня, 12 сентября, сыграл с Катаром со счётом 1:1.