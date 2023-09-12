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Стало известно, почему Месси не сыграет за сборную Аргентины против Боливии

12 Сентября 2023 • 22:15 Комментировать (2)
Боливия
0:1
Аргентина
1 6.70 X 4.00 2 1.57
1-й тайм

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит ближайший матч сборной Аргентины.

Рулевой аргентинской национальной команды Лионель Скалони решил предоставить отдых 36-летней суперзвезде, докладывает TyC Sports. Именно по этой причине форварда не будет ни в старте, ни на скамейке запасных. Встреча сборных Боливии и Аргентины начнётся в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в предыдущей игре, которая состоялась 8 сентября, точный удар Лионеля Месси принёс действующим чемпионам мира минимальную победу над Эквадором.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» минувшим летом. На счету футболиста 11 голов и пять ассистов в 11 поединках за коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Боливии Интер Майами
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БОЛИВИЯ АРГЕНТИНА
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Комментарии (2)
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TEREX
12 Сентября 2023 в 23:03
канэшна нада пабиреч полушпалка..)) фпириди ышо самая главная..а он устафшый..))
Alex1972
12 Сентября 2023 в 22:34
Это правильно..
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