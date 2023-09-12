Стало известно, почему Месси не сыграет за сборную Аргентины против Боливии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит ближайший матч сборной Аргентины.

Рулевой аргентинской национальной команды Лионель Скалони решил предоставить отдых 36-летней суперзвезде, докладывает TyC Sports. Именно по этой причине форварда не будет ни в старте, ни на скамейке запасных. Встреча сборных Боливии и Аргентины начнётся в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что в предыдущей игре, которая состоялась 8 сентября, точный удар Лионеля Месси принёс действующим чемпионам мира минимальную победу над Эквадором.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» минувшим летом. На счету футболиста 11 голов и пять ассистов в 11 поединках за коллектив.