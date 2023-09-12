Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с Катаром, 1:1, в товарищеском матче.

- Какие главные впечатления от матча с Катаром?

- Мне понравилась концовка игры в исполнении нашей команды. Начали матч мы тоже хорошо, но потом провал произошел – уже Катар имел преимущество. Хотя нельзя сказать, что соперник создал много моментов. Поэтому матч получился как на волнах. Отмечу, что после пропущенного мяча наша сборная здорово прибавила, и то, что забили, – молодцы. Еще было пару шансов. Понятно, что команда играет с листа. Чтобы притереться, надо съесть ни один пуд соли на тренировках и в матчах. То есть несыгранность бросалась в глаза.

- Все-таки вы большего ожидали от нашей национальной команды?

- Всегда ожидаешь большего. Катар участвовал в последнем чемпионате мира на правах хозяина и не выиграл там ни одного матча. Конечно, я надеялся, что сборная России победит, мы ведь превосходим этого соперника в классе.

- Как оцените игру наших легионеров: Головина, Миранчука?

- Головин мне очень понравился. Чувствуется, какой опыт он получает, играя в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Там очень много звезд, и видно, что Головин за это время очень здорово прибавил. А вот Миранчука отметить не могу.

- Кроме Головина, еще кто-то понравился в нашей сборной?

- Нельзя кого-то выделить. Все сыграли в свою силу и хотели себя показать. Заметил только, что Фомин как-то растворился, хотя в «Динамо» он играет ведущую роль. Понятно, что когда рядом с тобой есть такие футболисты, как Головин, то тебя превосходят по опыту и мастерству.

- Как считаете, наша сборная развивается, стоит на месте или деградирует без официальных матчей?

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- Ни одна контрольная игра не может заменить официальную. Не важно, это матч финальной стадии турнира или отборочная игра. А такие игры, как с Катаром, это все равно, что проводить контрольный матч на сборах, при подготовке к чемпионату России. Где-то игроки берегут себя, такое тоже присутствовало. Хотя и выиграть хотели, потому что наша команда уже давно никого не побеждала.

- То есть наша команда топчется на месте?

- Да. Потому что идут товарищеские матчи. Подготовка и отношение к таким играм совершенно другие. Если ты проиграл, то тебя за это никто сильно ругать не будет. В нашей стране отношение к таким матчам другое.

- Как вы отнеслись к эксперименту с резервной сборной?

- Нормально. Было вызвано 49 человек. Вопрос в том, как долго Россия будет изолирована от международных матчей. Никто не может сказать, когда мы вернемся. А сейчас Карпин хочет проверить резерв. Я некоторые фамилии даже не слышал, хотя смотрю все матчи. Но эти игроки не запомнились. А это ведь все-таки сборная, где должны выступать сильнейшие футболисты страны. А получается так, что тренерский штаб национальной команды проверяет всех, кто более-менее шевелится. Это не в обиду игрокам. Тем более, теперь у многих вызванных ребят в графе будет стоять отметка, что он выступал в сборной России. А это уже на всю жизнь.

- Как восприняли вчерашнее поражение от олимпийской сборной Египта?

- Играли две вторые сборные. Египтяне оказались сильнее наших резервистов, вот и все. Тут не о чем рассуждать. Я не замарачиваюсь в этом плане.

Елена Григорьевская