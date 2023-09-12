Карпин: «Первые 20-25 минут матча мне понравились»

Наставник сборной России Валерий Карпин оценил сыгранный товарищеский матч против команды Катара. Напомним, вечером во вторник команды сыграли вничью в городе Эль-Вакра – 1:1. В составе россиян голом отметился защитник Александр Солдатенков.

«Первые 20-25 минут матча понравились – это то, что хотелось бы видеть в исполнении сборной в принципе. Но только не на протяжении 25 минут, а 70-80. Что произошло дальше – надо разбираться», - рассказал Карпин «Чемпионату», что после игроков сборной покинули либо силы, либо концентрация.

Напомним, что за три матча международной паузы россияне так и не смогли победить. 7 и 11 сентября команда в более молодом составе играла против олимпийской сборной Египта, сыграв 1:1 и 1:2 соответственно.

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