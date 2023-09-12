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Чалов: «Должны были забивать в первые минут 20»

12 Сентября 2023 • 21:22 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Форвард сборной России Фёдор Чалов оценил выездной товарищеский матч против команды Катара. В нём, напомним, команды сыграли вничью – 1:1. В составе россиян голом отметился Александр Солдатенков, спасший ничейный результат на последних минутах игры.

«Должны были забить в первые минут 20 — тогда бы игра по-другому складывалась. Моменты были, в частности, у меня. Можно было сделать игру полегче», - цитирует футболиста «Чемпионат».

Форвард отметил хорошую физическую готовность оппонентов в лице сборной Катара.

«Они были хорошо готовы. Мы были в плюс-минус одинаковом физическом состоянии», - добавил Чалов.

Подробнее с деталями прошедшей игры можно ознакомиться в нашем обзоре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Катара Фёдор Чалов
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