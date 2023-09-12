Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних товарищеских матчах сборной России.

- Мы увидели три матча нашей национальной команды, но так и не дождались победы. Как считаете, наша сборная развивается, стоит на месте или деградирует без официальных встреч?

- Трудно об этом говорить, потому что соперники были не те, на фоне которых можно было увидеть истинное лицо нашей сборной. Если бы мы играли с теми, кто задает тональность в развитии футбола – Францией, Англией – это одно. Но эти соперники были под стать нашей команде.

- Как вы отнеслись к эксперименту с резервной сборной?

- Не сказал бы, что этот опты надо брать за основу. Просто сейчас ситуация такова, что нам не с кем играть. Поэтому тренеры использовали то, что подвернулось под руку. Сейчас есть большая информативная картина, кто есть кто, и с кем идти дальше.

- Как восприняли вчерашнее поражение от олимпийской сборной Египта?

- Здесь надо говорит о развитии футбола. Можно констатировать, что у нас на данный момент нет выдающихся молодых футболистов, которых Карпину можно было бы взять за основу и в дальнейшем использовать в основной сборной.

Елена Григорьевская