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Борис Игнатьев: «Иногда ребята заставляли задуматься, всё ли благополучно в нашем футболе» эксклюзив

12 Сентября 2023 • 21:12 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с Катаром, 1:1, в товарищеском матче.

- Какие главные впечатления от матча с Катаром?

- Нашему тренерскому штабу удалось посмотреть всех футболистов, которые были в сборной. Теперь понятно, кто есть кто. Не скажу, что сборная чем-то удивила наших болельщиков. По началу матча мы выглядели очень перспективно. Много контролировали мяч, владели инициативой, создавали моменты, но не смогли их реализовать. Потом ребята сбросили обороты, и катарские игроки почувствовали себя увереннее. Игра пошла обоюдоострая с неким преимуществом хозяев. Они действовали агрессивнее в атаке.

- Какой тайм в исполнении нашей сборной вам больше понравился?

- Двадцать минут первого тайма, когда наши ребята управляли процессом, и мы увидели истинное лицо сборной России. После перерыва все было на равных, и только после позиционной ошибки в обороне, когда нам забили, мы показали огромное желание исправить ситуацию. Солдатенков сделал счет ничейным.

- Нам важно было не проиграть, или результат не имеет большого значения?

- Для меня он не особо важен. Главнее понять, по какому пути развития мы идем. Не думаю, что Катар - тот соперник, который может дать ответ на этот вопрос, но важно, что мы провели этот матч. Фрагментами мы были на своем уровне, но иногда ребята заставляли задуматься, все ли благополучно в нашем футболе.

- Вы говорили, что вам будет интересно посмотреть за взаимодействием игроков. Что можете об этом сказать?

- Мы увидели Головина и Миранчука. Они выглядели довольно убедительно. Видно, что эти ребята проводят хорошую работу. Они уверены в себе, у них быстрые ноги. Но мы не увидели самое главное - как они забивают.

- Можно сказать, что наши легионеры выделялись на фоне остальных ребят?

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- В тот период матча, когда мы имели преимущество, они были основополагающими игроками и задавали тон сборной.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев
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