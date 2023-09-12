Германия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Германии и Франции проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Германия - Франция
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Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Хенрихс Бенджамин•Зюле Никлас•Та Джонатан•Рюдигер Антонио•Гюндоган Илкай•Джан Эмре•Сане Лерой•Вирц Флориан•Гнабри Серж•Мюллер Томас
Меньян Майк•Павар Бенжамен•Салиба Вильям•Тодибо Жан-Клер•Эрнандес Тео•Коман Кингсли•Тчуамени Орельен•Камавинга Эдуардо•Рабио Адриен•Гризманн Антуан•Коло-Муани Рандаль
12 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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