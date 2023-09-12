Шотландия - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Шотландии и Англии проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Шотландия - Англия
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Протокол игры
Ганн Энгус•Портеус Райан•Хендри Джек•Тирни Киран•Хикки Аарон•Робертсон Эндрю•Гилмор Билли•Макгрегор Каллум•Мактоминай Скотт•Макгинн Джон•Адамс Че
Ремсдейл Аарон•Уокер Кайл•Данк Льюис•Гехи Марк•Триппьер Киран•Филлипс Кэлвин•Райс Деклан•Беллингем Джуд•Фоден Фил•Кейн Гарри•Рэшфорд Маркус
12 сентября. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).
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