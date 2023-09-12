Солдатенков высказался после матча сборной России с Катаром

Защитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Александр Солдатенков высказался после игры, в которой забил дебютный гол за национальную команду во втором сыгранном за неё матче.

«Очень рад забить первый гол за сборную, жалко, что не удалось победить. Спасибо большое болельщикам за поддержку», - сказал Солдатенков в телеграм-канале сборной России.

Напомним, что гол оборонца на последних минутах принёс россиянам ничью в игре против сборной Катара – 1:1.

В текущем сезоне в активе 26-летнего футболиста девять сыгранных за «Крылья Советов» официальных матчей, в них он отметился одним ассистом.