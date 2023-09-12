Литвинов высказался о матче сборной России в Катаре

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов высказался после матча россиян в Катаре, где команда Валерия Карпина сыграла с местной сборной вничью – 1:1.

«В начале матча владели инициативой, никаких лишних спринтов. Контролировали мяч, правильно выбирали позицию. Но после дали сопернику почувствовать уверенность и у нас начались проблемы», - говорил Литвинов «Чемпионату», добавляя, что сборной есть над чем работать.

Напомним, что пропустили россияне на 70-й минуте, однако ближе к концовке матча благодаря точному удару Александра Солдатенкова отыгрались – 1:1.

Отметим, что на стадионе в Эль-Вакре всё это время была комфортная погода – чуть выше +20 градусов.

«Удивлены, что температура внутри стадиона была комфортная при такой жаре», - удивляется спартаковец.

Сборная России на 90-й минуте вырвала ничью в Катаре