​Сборная России не выиграла ни одного из трёх матчей в сентябре

Завершился сентябрьский сбор национальной команды России. Он включил в себя три товарищеские игры – две против олимпийской сборной Египта и одну против сборной Катара. Результаты приводим ниже:

Египет (олимп) – Россия 1:1;

Египет (олимп) – Россия 2:1;

Катар – Россия 1:1.

Как видим, сборная России не смогла выиграть ни одного из трёх сентябрьских товарищеских игр. При этом стоит отметить, что против египтян тренерский штаб российской сборной задействовал молодых игроков, которые по возрасту соответствуют сопернику.

В следующий раз сборная России должна собраться в октябре.