​Солдатенков забил дебютный гол в сборной России

Во вторник сборная России проводила гостевой товарищеский матч против Катара. На 70-й минуте команда Валерия Карпина пропустила, но ближе к концу второго тайма количество единиц на табло уравнял защитник Александр Солдатенков. В итоге матч так и завершился вничью со счётом 1:1.

Стоит отметить, что Александр Солдатенков впервые забил за сборную России. Защитник отличился во втором матче за национальную команду. Его дебют пришёлся на игру против Таджикистана, которая проходила в ноябре 2022 года.

В следующий раз сборная России должна собраться в октябре, но сбор ещё не был утверждён Российским футбольным союзом.