Сборная Катара открыла счёт в матче с командой России

В товарищеском матче сборных Катара и России, что проходит в эти минуты в катарском городе Эль-Вакра, открыт счёт. Это случилось на 70-й минуте игры.

После подачи в штрафную площадь навес от партнёра головой замкнул форвард катарцев Ахмед Алаэльдин, голкипер сборной России в лице Матвея Сафонова вытащить мяч из левого верхнего угла ворот не смог – 1:0.

Напомним, что текстовую трансляцию матча россиян со сборной-участницей чемпионата мира в Катаре проводит LiveResult.ru. У команды Валерия Карпина остаётся менее 15 минут, чтобы как минимум сравнять счёт и избежать поражения.