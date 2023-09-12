​Сборные Катара и России не забили в первом тайме

Во вторник вечером товарищеский матч проводят сборные Катара и России. После первого тайма на табло стадиона в Дохе горят нули – 0:0.

Следить за дальнейшим развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. Во втором тайме команды постараются порадовать своих болельщиков забитыми голами.

Напомним, что ранее сборная России провела два товарищеских матча против олимпийской сборной Египта. Первый завершился вничью (1:1), а во втором египтяне оказались сильнее (2:1).