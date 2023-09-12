​Япония после Германии забила 4 гола и Турции

Во вторник товарищеский матч проводили сборные Японии и Турции. «Синие самураи» отпраздновали убедительную победу со счётом 4:2. Главным героем встречи стал Кейто Накамура, который записал на свой счёт дубль.

Напомним, что три дня назад японская национальная команда в товарищеском матче разгромила Германию со счётом 4:1. На следующий день после той игры с должности рулевого Бундестим был уволен Ханс-Дитер Флик.