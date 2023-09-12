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​Япония после Германии забила 4 гола и Турции

12 Сентября 2023 • 17:29 Комментировать

Во вторник товарищеский матч проводили сборные Японии и Турции. «Синие самураи» отпраздновали убедительную победу со счётом 4:2. Главным героем встречи стал Кейто Накамура, который записал на свой счёт дубль. 

Напомним, что три дня назад японская национальная команда в товарищеском матче разгромила Германию со счётом 4:1. На следующий день после той игры с должности рулевого Бундестим был уволен Ханс-Дитер Флик.

Протокол игры  
Япония4:2Турция
(1:0) Ито Ацуки15'  
(2:0) Накамура Кейто28'  
(3:0) Накамура Кейто36'  
  44'Кабак Озан (3:1)
  61'Йылдырым Бертуг (3:2)
(4:2) Ито Дзюня78'  
Накамура Косукэ 45' (Шмидт Дэниел ( 45') Майкума Сейя 46' (Маэда Дайдзэн ( 46') Танигути СёгоМатида Коки 79' (Томиясу Такэхиро ( 79') Ито ХирокиТанака АоИто Ацуки 64' (Эндо Ватару ( 64') Доан Рицу 47' (Ито Дзюня ( 47') Кубо ТакефусаНакамура Кейто 46' (Хасиока Даики ( 46') Фурухаси Кёго
Запасные: Асано ТакумаСугавара ЮкинариОсака КейсукеИтакура КоКамада ДаитиМорисита РёяМитома КаоруМорита Хидемаса
Чакыр Угурджан 47' (Байиндыр Алтай ( 47') Мюлдюр МертКабак ОзанСёюнджю Чаглар 46' (Демирал Мерих ( 46') Булут ОнурЭзкан Салих 46' (Чалханоглу Хакан ( 46') Кавечи Ирфан 83' (Йылмаз Барыш ( 83') Учан Салих 47' (Юндер Дженгиз ( 47') Кекчю Оркун 46' (Юксек Исмаил ( 46') Сари ЮсуфЙылдырым Бертуг
Запасные: Гюнок МертДервисоглу ХалилЧелик МехметКаратас КазимджанОзкаджар Дженк
12 сентября.

 

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