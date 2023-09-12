​Япония после Германии забила 4 гола и Турции

Во вторник товарищеский матч проводили сборные Японии и Турции. «Синие самураи» отпраздновали убедительную победу со счётом 4:2. Главным героем встречи стал Кейто Накамура, который записал на свой счёт дубль.
Напомним, что три дня назад японская национальная команда в товарищеском матче разгромила Германию со счётом 4:1. На следующий день после той игры с должности рулевого Бундестим был уволен Ханс-Дитер Флик.
Протокол игры
|(1:0) Ито Ацуки15'
|(2:0) Накамура Кейто28'
|(3:0) Накамура Кейто36'
|44'Кабак Озан (3:1)
|61'Йылдырым Бертуг (3:2)
|(4:2) Ито Дзюня78'
Накамура Косукэ45' (Шмидт Дэниел (45') •Майкума Сейя46' (Маэда Дайдзэн (46') •Танигути Сёго•Матида Коки79' (Томиясу Такэхиро (79') •Ито Хироки•Танака Ао•Ито Ацуки64' (Эндо Ватару (64') •Доан Рицу47' (Ито Дзюня (47') •Кубо Такефуса•Накамура Кейто46' (Хасиока Даики (46') •Фурухаси Кёго
Чакыр Угурджан47' (Байиндыр Алтай (47') •Мюлдюр Мерт•Кабак Озан•Сёюнджю Чаглар46' (Демирал Мерих (46') •Булут Онур•Эзкан Салих46' (Чалханоглу Хакан (46') •Кавечи Ирфан83' (Йылмаз Барыш (83') •Учан Салих47' (Юндер Дженгиз (47') •Кекчю Оркун46' (Юксек Исмаил (46') •Сари Юсуф•Йылдырым Бертуг
12 сентября.
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