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Жара в Катаре за час до матча превышает по ощущениям +52 градуса фото

12 Сентября 2023 • 17:27 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
1 3.60 X 3.40 2 2.10
Через 0 ч. 3 мин.

Температура воздуха в Катаре почти в середине сентября ощущается как +52 градуса. Погодными данными делится телеграм-канал «Первый спорт».

Всему виной – высокая влажность воздуха. Реальная температура на столбике термометра - +37 градусов.

Однако за состояние футболистов обеих сборных беспокоиться не стоит. На арене «Эль-Джануб», что примет грядущий матч, температура воздуха составит комфортные +22 градуса благодаря системе кондиционирования воздуха.

Напомним, что стартовый свисток товарищеского матча между командами Катара и России прозвучит совсем скоро – в 18:15, время московское. Текстовую трансляцию игры организует портал LiveResult.ru.

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