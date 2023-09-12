Температура воздуха в Катаре почти в середине сентября ощущается как +52 градуса. Погодными данными делится телеграм-канал «Первый спорт».

Всему виной – высокая влажность воздуха. Реальная температура на столбике термометра - +37 градусов.

Однако за состояние футболистов обеих сборных беспокоиться не стоит. На арене «Эль-Джануб», что примет грядущий матч, температура воздуха составит комфортные +22 градуса благодаря системе кондиционирования воздуха.

Напомним, что стартовый свисток товарищеского матча между командами Катара и России прозвучит совсем скоро – в 18:15, время московское. Текстовую трансляцию игры организует портал LiveResult.ru.