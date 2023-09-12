​Баринов будет капитаном сборной России в игре с Катаром

Во вторник сборная России проведёт товарищеский матч против Катара. Стартовый состав российской национальной команды на эту игру уже был объявлен. Стоит сказать, что с капитанской повязкой на футбольное поле сборную России выведет полузащитник Дмитрий Баринов.

Ранее Баринов уже выводил сборную России на поле в качестве капитана – в игре против Кипра в сентябре 2021 года.

На клубном уровне Дмитрий Баринов представляет московский «Локомотив».

Матч между сборными Катара и России начнётся в 18:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.