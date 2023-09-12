​Карпин выбрал состав сборной России на матч с Катаром

Во вторник сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Катара. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких игроков:

Сафонов, Волков, Литвинов, Джикия, Макарчук, Баринов, Фомин, Антон Миранчук, Зиньковский, Головин, Чалов.

Матч между сборными Катара и России стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее сборная России провела две игры против олимпийской сборной Египта. Первый матч завершился вничью (1:1), а второй был проигран (1:2).