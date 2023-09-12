​Сёмин ожидает сложного матча для сборной России в Катаре

Известный тренер Юрий Сёмин сказал несколько слов о предстоящем товарищеском матче сборной России против Катара.

«Трудность всегда одна - соперник. Катар - опытная команда, провели чемпионат мира. Если у них будет основной состав, то сборной России придётся непросто», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Матч между сборными Катара и России стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что сборная России ранее в сентябре провела две игры против олимпийской сборной Египта. Первый завершился вничью (1:1), а второй был проигран (1:2).