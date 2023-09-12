​Шаманы в Перу попытались нейтрализовать Неймара

В среду рано утром, если говорить о европейском времени, сборная Бразилии проведёт матч против Перу в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. Группа перуанских шаманов провела около стадиона обряд, используя при этом чучело Неймара.

«Мы нейтрализовали Неймара, связав ему ноги. Сделали так, что он плохо бегает и играет», - сказал шаман Феликс Рондан.

Другой шаман, Вальтер Аларкон, сообщил, что ритуал был нужен, чтобы затуманить разум Неймара. Теперь форвард на футбольном поле якобы не сможет добиться того, что он хочет.

В первом туре отбора сборная Бразилии разгромила Боливию со счётом 5:1. Неймар оформил дубль.