Короман: Вполне возможно провести матч между сборными России и Сербии

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

Короман считает возможным проведение товарищеской игры между национальными командами, к тому же он дал понять, что для сербов без разницы, где играть - в Москве или Белграде.

«Главная мечта для меня, чтобы эта встреча прошла в Самаре, на домашнем стадионе «Крыльев Советов», - приводит слова Коромана Sport24.

Сегодня, 12 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Катара.