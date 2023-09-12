​Экс-вратарь сборной Боливии: «Две худшие игры в карьере Месси провёл в Ла-Пасе»

Из-за проблем со здоровьем нападающий Лионель Месси может пропустить матч против Боливии в отборе на чемпионат мира – 2026. Бывший голкипер боливийской сборной Хосе Карлос Фернандес дал комментарий на этот счёт.

«Если вы спросите меня, я предпочитаю, чтобы он играл. Две худшие игры в своей карьере Месси провёл именно в Ла-Пасе. Я видел, как он страдал. Высота убивает его психологически. Думаю, он не сыграет в этом матче», - сказал Фернандес D Sports Radio.

Напомним, что футболисты сборной Аргентины приехали в Ла-Пас с кислородными баллончиками. Многим людям сложно адаптироваться здесь из-за высоты в 3650 метров.

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