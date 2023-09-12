Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым ответил на вопрос, нужны ли товарищеские матчи для сборной России.

- Я думаю так: если в нынешней ситуации находятся какие-то соперники, нужно просто играть с ними. Пускай это сборная Катара, олимпийская сборная Египта с футболистами не старше 23 лет или ещё какая-то сборная. Мне кажется, сейчас нужно не задумываться, а играть хоть с кем-то.