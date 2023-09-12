​Аленичев назвал главную звезду сборной России

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Аленичев назвал главную звезду национальной сборной России на текущий момент.

«Естественно, Головин является главной звездой сборной России, а кто ещё, конечно, он лидер команды. Саша играет стабильно за «Монако», молодец, но мне хотелось бы, чтобы он сменил чемпионат, уехал бы в ту же Испанию», - цитирует Аленичева ТАСС.

Во вторник сборная России проведёт товарищеский матч против Катара. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. С тех пор полузащитник провёл 180 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 33 голевых паса на партнёров.