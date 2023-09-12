Тренер сборной Индии выбирал состав при помощи астролога

Хорват Игор Штимац в 2022 году при выборе состава на несколько матчей сборной Индии пользовался консультациями астролога. Об этом на своих страницах рассказывает Indian Express.

Штимац передавал астрологу информацию о футболистах, а в ответ получал астрологический прогноз на предмет того, как тот или иной игрок сможет выступить в конкретный день. Изучая полученную информацию, хорватский специалист делал выбор по составу.

Разумеется, услуги астролога были не бесплатными – он смог заработать в районе 15-20 тысяч долларов.