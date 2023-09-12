Гладилин — о матче с Катаром: «Здесь лёгкой прогулки не будет»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Катара.

По мнению специалиста, за счёт одного лишь класса одержать победу в предстоящей встрече россиянам будет трудно. Гладилин отметил, что от игроков национальной команды потребуется полная самоотдача и высокий уровень концентрации.

«Принципиальности особой в матче с Катаром нет, есть просто другой уровень ответственности, всё-таки будет играть основа национальной сборной. Здесь лёгкой прогулки не будет, за счёт класса, которого особо-то и нет, выехать не получится. Нужна будет полная самоотдача, концентрация, тогда и получится добыть положительный результат», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Матч Катар — Россия состоится сегодня, 12 сентября. Начало — в 18:15 по московскому времени.