Непомнящий: «Катар - соперник не из категории А, России нужно побеждать»

Футбольный специалист Валерий Непомнящий высказал мнение относительно предстоящей товарищеской игры между национальными сборными России и Катара.

«Не думаю, что с Катаром будет легко. Мне бы хотелось, чтобы мы выиграли. Катар - соперник не из категории А - это даже не лучшая арабская команда. Поэтому играть на победу и только», - приводит слова тренера Sport24.

Товарищеский матч сборных Катара и России состоится сегодня, 12 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.