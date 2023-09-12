Игнатьев рассказал, на что стоит обратить внимание в матче Катар — Россия

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды против Катара.

Специалист признался, что ему будет интересно понаблюдать за взаимодействиями российских футболистов на поле. По словам Игнатьева, в игре против Катара он бы не стал цепляться за итоговый результат, а обратил внимание на другие вещи.

«Вот, например, Головин — играет в «Монако», в одной из лучших лиг мира. Насколько наши игроки смогут ему соответствовать? Как мы будем выглядеть против одной из далеко не самых сильных футбольных сборных? Ответив на эти вопросы, можно будет сделать вывод о том, как развивается наш футбол», — цитирует Игнатьева «Газета.Ру».

Матч Катар — Россия состоится сегодня, 12 сентября. Начало — в 18:15 по московскому времени. Напомним, что ранее команда Валерия Карпина провела две товарищеские встречи с олимпийский сборной Египта (1:1, 1:2).