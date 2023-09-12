Белоус поделился ожиданиями от матча сборных России и Катара

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Катара.

«Это будет хороший матч, опыт для наших ребят. Сборная России давно не играла с соперниками такого уровня, всё-таки Катар неплохо выступил на домашнем чемпионате мира. Простой прогулкой этот матч для сборной России не будет», - заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». Белоус также выразил надежду на яркую встречу, отдельно отметив свой интерес к игре Александра Головина, которого давно не было в расположении национальной команды.

Напомним, что основной состав сборной России проведёт матч против Катара в Дохе сегодня, 12 сентября. Ранее игроки до 23 лет провели две встречи против олимпийской команды Египта, сыграв вничью 1:1 и уступив 1:2 соответственно.