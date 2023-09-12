Гладилин оценил важность матчей сборной России для открытия новых звёзд

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин оценил важность матчей сборной России против олимпийской команды Египта.

«Все перспективные игроки, которые существуют, играют в командах Российской премьер-лиги, выходят в основном составе. Так что они здесь все и так были на виду», — заявил эксперт в интервью «Газете.Ру». По его мнению, встречи в Суэце не раскрыли новых лиц для российской команды.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина провели два матча в Египте, сыграв первый вничью со счётом 1:1 и уступив во втором 1:2. В этих играх на поле выходили футболисты до 23 лет.