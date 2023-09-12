Ветеран ЦСКА: «Сборная России безобразно играет, настоящий позор!»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение сборной России от олимпийской сборной Египта. Товарищеский матч завершился со счетом 1:2.

«Сборная основная безобразно играет, а эти молодые и подавно. Не для меня такой футбол. Не на кого смотреть. Позорно ли проиграть сборной Египта? Самый настоящий позор!» - приводит слова Пономарёва «Спорт день за днём».

В рамках сентябрьского сбора подопечным Валерия Карпина осталось провести еще один поединок. Во вторник, 12 сентября, сборная России встретится против национальной команды Катара. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.