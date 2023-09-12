Дасаев: «Результат в матче с Катаром не очень важен»

Ветеран московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался насчет предстоящего контрольного поединка между национальными сборными России и Катара.

«Результат в матче с Катаром не очень важен. Карпин собрал сборную из тех игроков, что есть. Нужно, чтобы футболисты привыкали и налаживали игру. Самое главное - узнать ребят», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Товарищеский матч между сборными России и Катара состоится сегодня, 12 сентября, начало запланировано в 18:15 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.