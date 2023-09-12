Борис Игнатьев высказался о матче России против Катара

Российский специалист Борис Игнатьев высказал мнение касательно предстоящего товарищеского матча между сборными России и Катара.

«Я бы цепляться за результат не стал, мне будет любопытно понаблюдать за взаимодействием игроков. Мы сейчас потеряли привкус большого футбола, варясь в собственном соку», - приводит слова специалиста «Газета.ru».

Матч России против Катара состоится сегодня, 12 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.

Напомним, что накануне российские футболисты потерпели поражение от олимпийской сборной Египта со счетом 1:2.