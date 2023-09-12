Мостовой: «От матча Катар — Россия я вообще ничего не жду»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Катара.

Напомним, по ходу сентябрьского сбора команда Валерия Карпина уже успела провести два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась со счётом 1:1, а во второй россияне потерпели поражение (1:2).

Мостовой признался, что у него нет больших ожиданий от предстоящей встречи, так как он не понимает, как сейчас всё устроено в сборной России.

«Если честно, от этой игры я вообще ничего не жду. Я уже запутался, где и какая сборная играет. Вчера проиграли — и все забыли уже. Выиграют сегодня — будут молодцы. Проиграют, и что? Поэтому каких-то больших ожиданий нет», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Матч Катар — Россия состоится сегодня, 12 сентября. Начало — в 18:15 по московскому времени.