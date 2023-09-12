Кузяев обратился к сборной России перед матчем с Катаром

Бывший полузащитник петербургского «Зенита», а ныне игрок французского «Гавра» Далер Кузяев обратился к футболистам сборной России в преддверии товарищеского матча против Катара.

«Всем привет! Далер на связи из Франции. Удачи и победы нашим парням в матче с Катаром. Я обязательно посмотрю и буду болеть за нашу команду», - приводятся слова игрока в телеграм-канале национальной сборной.

Подопечные Валерия Карпина сегодня, 12 сентября, проведут товарищескую встречу против сборной Катара. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры организует Liveresult.ru.